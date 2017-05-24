Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamenin 74. sırasındaki şüpheli Hava Tuğgeneral İdris Feyzi Okan’ın konumu diğer şüphelilerden farklı.

Albay rütbesiyle 2014-2016 yılları arasında Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda 1. Hava Alay Komutanı olarak görev yapan Okan, başarısız darbe girişimi sonrasında Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ve hükümetin onayı sonrasında 29 Temmuz'da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Okan, FETÖ ile bağı olmadığı yönündeki değerlendirmeler sonrasında aldığı yeni rütbesiyle Kara Havacılık Okulu Komutanı oldu. Bu arada darbe soruşturması devam ediyordu.

Savcılık soruşturmada çok ciddiye alınan bir istihbarata ulaştı. Elde edilen istihbarata göre geçen Aralık'ta, TAI'de üretilen ATAK helikopterlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim töreni vardı. Tören yeri Kara Havacılık Okulu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılıp katılmayacağını araştıran savcılık, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü ile temasa geçti. Erdoğan, törene katılacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta devlet yöneticilerinin katılacağı resmi tören normal programda salı günüydü. Törenle ilgili son düzenlemeler yapılıyordu. Helikopterlerin TSK'ya teslimi ise resmi törenden iki gün sonra perşembe günüydü. Ancak, yapılan son dakika değişikliğiyle perşembe günü yapılması planlanan ATAK helikopterlerin teslimatı, iki gün önceye çekildi. Yani devlet erkânının katılacağı resmi tören gününe...

Mühimmat yüklü uçuş

Kâğıt üzerinde normal görünen durumun aslında şöyle bir özelliği vardı: TAI'den TSK'ya yapılan teslimatlar sırasında helikopterler ‘mühimmat yüklü' biçimde havalanıyor ve Ankara semalarındaki uçuş sırasında ‘deneme atışları' yapıyordu. Söz konusu helikopterlerin Erdoğan'ın katılacağı tören günü, mühimmat yüklü biçimde havalanacak şekilde program yapılması savcılığın dikkatini çekti.

Savcılık gelen istihbaratı ve elde edilen bilgileri Cumhurbaşkanlığı ile paylaştı. 15 Temmuz'dan 5 ay sonra yeni bir kalkışma hareketi olasılığına karşı Beştepe uyarıldı.

Cumhurbaşkanı, törene katılmadı

Bu tespitler sonrasında savcılık, tuğgeneralliğe terfi ettirilip alay komutanıyken okul komutanı yapılan İdris Feyzi Okan'ı mercek altına aldı. Kara Havacılık Okulu ve yöneticileriyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmalarında okul komutanı Tuğgeneral Okan ile ilgili önemli tespitler yapıldı.

FETÖ ile bağı olmadığı gerekçesiyle terfi ettirilen Tuğgeneral Okan, FETÖ yapılanması içinde yer aldığı ve 15 Temmuz darbe girişimi içinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Okan, Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 20 Ocak'ta tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliği polise

Kara Havacılık Okulu Komutanlığı iddianamesiyle bağlantılı yaşananlar soru işaretlerine neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korunmasını da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahatlerinde helikopter kullanması halinde havadaki uçuş güvenliğini çoğunlukla halen Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterler sağlıyor. Ancak, Kara Havacılık Okulu üzerindeki soru işaretleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçuş güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü devreye girdi. Bilindiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Havacılık Daire Başkanlığı ülke genelinde emniyet ve asayiş çalışmalarını yürütüyor.

Erdoğan'ın kullandığı VIP helikopterleri halen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde kayıtlı.

İlk etapta 6 sonrasında 3

Kara Havacılık Okulu'nun darbe girişimi sürecindeki rolü ve Erdoğan'ın güvenliğinin sağlanmasında sorun yaşanmaması için TSK'dan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü de ATAK helikopter alımı için düğmeye bastı.

Yapılan alım planlamasına göre TAI, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk etapta 6, sonrasında 3 olmak üzere toplam 9 ATAK helikopterini üretip teslim edecek. Savunma Sanayi Müsteşarlığı üzerinden alım işlemleri sonrasında toplamda yaklaşık 540 milyon dolar ödeme yapılacak.

TSK'ya satılan ATAK helikopterlerindeki tüm sistemlerin üzerinde bulunacağı ATAK helikopterleri Erdoğan'ın helikopterle uçuşlarında uçuş güvenliğini sağlayacak. Yeni nesil ATAK helikopterleri aynı zamanda polis ve jandarmanın yürüttüğü terör operasyonlarında da görev yapacak.

ATAK helikopterlerinin bir yıl içinde Emniyet'e teslim edilmesi ön görülüyor. TAI, TSK'ya 20. ATAK helikopterini teslim etti, 23. helikopterden sonra üretim bandına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siparişleri alınacak.

Böylelikle Emniyet'in elindeki hava ulaşım araçları envanterine yeni ve modern bir hava aracı katılmış olacak.