Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden 5 etapta gözaltına alınan 328 şüphelinin 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanmak için verdikleri ifadeler doğrultusunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli örgüt üyelerini yönlendirdiği ileri sürülen ve 'mahrem asker abisi' olarak nitelendirilen 115 kişi belirlendi. 115 kişi hakkında, 'Anayasayı ihlal, Yasama organını engellemeye teşebbüs, Hükümete karşı isyan ve Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine polis tarafından bugün sabah saatlerinde 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında çoğunluğu öğretmen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün 'Mahrem asker abisi' sisteminde müdür, müdür yardımcısı görevini üstlenenlerin de olduğu belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılanlar arasında 22 kişin de daha önceki operasyonlarda tutuklandığı bildirildi.

AYNI GÜNDE İKİNCİ OPERASYON

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. Vergi Dairesi'nde ve kent merkezindeki belediyelerde çalışan örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan 14 kişiden 7'si gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısını artabileceği belirtildi.