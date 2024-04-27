Konya'da kafede oturanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var...

Konya’da sıcak saatler! Kafede oturan iki arkadaş silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı annesinin evinde yakalandı, yaşananların sebebi ise şaşkın çevirdi.

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Kafenin bahçesindeki masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç. (29) yanlarına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Zanlı olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese şok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı iki arkadaş sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan Yavuz Çaphan'ın vefat ettiği öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Ekipler isminin H.P. (44) olduğunu tespit ettiği zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Zanlı olayda kullandığı silah ile annesine ait evde yakalandı.

Yavuz Çaphan

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı H.P.’nin, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.