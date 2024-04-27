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Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları düzeltiliyor! Yeni düzenleme Resmi Gazete&#039;de

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çalışmak için bulundukları ilden başka illere giden mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' ile mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

ÇOK SAYIDA SOSYAL HİZMET SUNULACAK

Genelge kapsamında, mevsimlik tarım işçileri ve aileleri için geçici yerleşim alanları oluşturulacak ve bu alanlarda eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hizmetler sunulacak. Genelgeye göre, valilikler tarafından mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde iklim şartlarına uygun, emniyetli ve estetik prefabrik yapılar kullanılarak geçici yerleşim alanları kurulacak. Bu alanlar sel, su baskını gibi doğal afetlere karşı güvenli lokasyonlarda planlanacak ve yerleşim yerlerine elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri sağlanacak.

Valiliklerce hazırlanan eylem planlarında belirlenen alanlara ilişkin tahsis veya protokol belgesi Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi'ne (e-METİP) aktarılacak.


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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