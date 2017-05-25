Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yaptığı açlık grevleri hakkında 'Bu kişiler daha önce 25 kez gözaltına alındı' diyen Soylu şöyle konuştu:

"Biri akademisyen biri öğretmen iki devlet memuru açlık grevi eylemine başlıyorlar. Her zamanki gibi CHP'li vekiller gidip geliyor, HDP'li vekiller gidip geliyor. Hatta bazı vekiller iki öğün arasında komik açlık grevi yapıyorlar. Biri akademisyen, biri öğretmen güya OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç ediliyorlar. Mesleklerine geri dönmek için de açlık grevlerine başlıyorlar. Yapılan haberlerde özellikle akademisyen ve öğretmen vurgusu yapıyorlar ki olay daha kolay yönetilsin, tiyatro daha güzel oynansın.

SİYASET TERÖRÜN KUKLASI OLMAMALI

Peki ben İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum; bu insanlar kasım ayından itibaren eylem yapıyorlar. Kasım ayından beri bu eyleme destek veren vekiller, basın mensupları bu insanların DHKP-C'li olduklarını söylemedi.Dün TBMM'de de açıkladım;Siyaset terör örgütlerinin kuklası olmamalı.

ÇOCUKLARIMIZI TERÖRİST EĞİTSİNLER DİYE GÖNDERMİYORUZ

5 Mayıs'ta Sıla Atabay adında bir DHKP-C mensubu etkisiz hale getirildi. Babasının çığlıklarını hepimiz duyduk. İzledik ve seyrettik. Bir babanın evladını DHKP-C'den kurtarmak için nasıl uğraştığını gördük. Bir babanın evladını DHKP-C'den korumak için nasıl dövündüğünü, DHKP-C mensupları tarafından nasıl tehdit edildiğini hep beraber tanıklık ettik. Bu kişiler devletin maaş verdiği maaşlar, biri öğretmenmiş biri de akademisyen kusura bakmasınlar biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz.

BU MU EĞİTİMCİLİK

Bu mudur eğitimcilik? Böyle davaları olduğunu bildiğimiz öğretmene çocuğumuzu emanet eder miyiz? Bu iki kişinin yaptığı açlık grevlerine, DHKP-C'liler de yurt dışından destek veriyor. Kanada'da parlamento önünde eylem yapılıyor, ABD'de Beyaz Saray önünde, Paris'te, Brüksel'de eylem yapılıyor. Dertleri ne? Türkiye'nin menfaati için Beyaz Saray'a gittiği görülmüş şey değil. "