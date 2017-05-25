Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Arsin, Tonya ve Trabzon Meslek Yüksekokullarına ikişer, Devlet Konservatuvarı ile Sağlık Hizmetleri ve Araklı Meslek Yüksekokuluna da birer öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Maçka ve Beşikdüzü Meslek Yüksekokuluna ikişer araştırma görevlisi ile Rektörlük bünyesinde görev yapmak üzere bir uzman alınacağı kaydedilen açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 8 Haziran 2017'ye kadar yapılabileceği ifade edildi.