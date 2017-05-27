Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 24 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 178 terörist etkisiz hale getirildi.AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 2 bin 20 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 792 şüpheli gözaltına alındı.Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 82 kişi yakalandı.Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 148, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 4 bin 955 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda 108'i ölü, 34'ü sağ, 36'sı teslim olmak üzere toplam 178 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 bin 511 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.Operasyonlarda, 6 ton 225 kilo esrar, 1 ton 39 kilo eroin, 13 kilo Afyon sakızı, 330,5 kilo kokain, 312 bin 187 adet uyuşturucu hap, 35 kilo metamfetamin, 49 bin 188 kök Hint keneviri, 121 kilo 800 gram bonzai, 2 milyon 871 bin 991 adet kaçak sigara ve 420 bin 451 litre akaryakıt ele geçirildi, 4 bin 974 kişi gözaltına alındı.Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 10 bin 727 göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla 360 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden sosyal medya hesaplarına yönelik çalışmalarda tespit edilen 920 kişiden 177'si yakalandı.