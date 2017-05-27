Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmişti.
Manisa’da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
27.05.2017 - 22:32 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda askerin rahatsızlandığı bildirildi. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : manisa,asker,zehirlenme,
477167 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477167.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER