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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız hastanelik oldu! Durumu ağır

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dinlenme tesisinden çıkıp yolun karşısına geçmeyen çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan’a hayvanlarını yaylaya götürmek için tır ile yola çıkan aile, Ergani-Elazığ Yolu’nda bir dinlenme tesisinde mola verdi. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından B.K., M.D idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın tesisten çıkıp yola doğru ilerlemesi adım attığı gibi de arabanın çarpması yer aldı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi, durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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