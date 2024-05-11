Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı, genç sürücüler canından oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana kazada genç sürücüler hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde yaşandı. Hasan Kurt (20) idaresindeki motosiklet ile Ümit Can Dalkıran (24) kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YOLA SAVRULDU

Meydana gelen feci kazanın ardından yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.