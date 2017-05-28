Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Sınırlarımızın yanı başında Suriye’de iç savaş sarmalı bir bilinmeze doğru sürüklenirken, ABD, Rusya ve İran’dan mali ve siyasi destek alan PKK-PYD, bölgesel ölçekli faaliyetlerde bulunma kapasitesi olan istihbarat örgütünün yapılanmasını tamamladığı öğrenildi. Siyasi, askeri ve bölgesel politikalar açısında bir araya gelmesi imkânsız gibi gözüken ABD, Rusya ve İran’ın lojistik ve eğitim destekleri ile PKK sınırlarımızın yanı başında istihbarat teşkilatını kurdu. Son 14 ay içinde 920 PKK-PYD’linin her üç devletin Afrin, Derik ve Kobani’de istihbarat eğitiminden geçtiği öğrenilirken, ABD’lilerin Kobani’de 748 PYD’liyi, Rusya’nın Afrin’de 129 PYD’liyi ve İran’ın da Derik’te 43 PYD’liyi eğittiği belirlendi.



İstihbarat alt yapısının sağlanması ile birlikte, PKK-PYD’nin kontrolünde tuttuğu bölgelerde içeride teknik ve fiziki istihbarat faaliyetlerine yoğunlaşırken örgütün elindeki teknik kapasitesi yüksek dinleme sistemleri ile Türkiye’nin sınır hattındaki 90 km’ye kadar olan alanda dinleme yapabileceği belirtiliyor.



DIŞ İSTİHBARAT BİRİMİ DE HAZIR

Örgütün özellikle üzerinde durduğu bir diğer konu ise ‘Dış İstihbarat’ konusu. Zira PKK-PYD’nin üç ülkeden eğitim alan istihbarat yapısının en önemli birimlerinden biri de ‘Dış İstihbarat’ birimi olacağı kaydediliyor. 211 PYD’linin görev alacağı bu birimde yer alanların hemen hemen tamamının Türkçe bilenlerden çekilmesi dikkat çekiyor.



İSTİHBARAT SAVAŞLARI

Birbiri ile amansız bir rekabet içinde olan ABD, Rusya ve İran’ın PYD içindeki istihbarat kontaklarının eş zamanlı olarak eğitim aldıkları ülkelere de bilgi taşıdıkları ve bu durumun Nisan ayında ciddi sorunlar oluşturduğu öğrenildi. Özellikle ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü istihbarat faaliyetlerinde PYD istihbaratının aktif rol alması üzerine Rusların İranlıları uyardığı belirlendi.



ABD AFFETMEDİ

ABD, PYD ve PYD ile işbirliği yapan ülkelere kendisine yönelik anti istihbarat yürüten YPG içindeki gruplara mesaj verdi. ABD’nin, nisan ayında Tabka’da Rakka operasyonuna katılan 18 YPG’linin ölümüne neden olan ve sonrasında yanlışlıkla olduğu belirtilen hava operasyonunu bilerek gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Ancak PYD ve PKK’nın mesajı aldıkları ve sessiz kaldıkları belirtiliyor. ABD’nin Tabka’da YPG’lileri ‘yanlışlıkla’ bombardımana tutması bölgede ‘dost ateşi’ olarak yansımıştı.