Kadir Demirel'in oğlu Fatih Demirel'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadiseden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet ve aileye de sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Demirel'in ağır yaralı kızı Esma'ya da acil şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
30.05.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in ailesini de telefonla arayarak taziyede bulundu
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
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