Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir Demirel'in oğlu Fatih Demirel'i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadiseden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet ve aileye de sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, merhum Demirel'in ağır yaralı kızı Esma'ya da acil şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.