Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valisi Musa Işın, terör örgütü PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Halkımız artık gerçekleri görmüştür, görmeye başlamıştır. Bunların hain olduğunu, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, bir taşeron örgüt ve çete olduğunu halkımız da fark etmiştir. Bu da bizim için çok büyük bir kazançtır. Halkımızla beraber inşallah bunları yok edeceğiz." dedi.

Işın ile Vali Yardımcısı Ejder Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Özel Harekat Şube Müdürlüğü yemekhanesinde polislerle sahur yaptı.

Sahurun ardından katılımcılara hitap eden Işın, vatan, millet, bayrak ve ezanın kutsiyetine vurgu yaparak, bu değerler yitirildiğinde milletin bir arada yaşamasının mümkün olamayacağını söyledi.

Işın, bu kutsal değerlerin bugün saldırı altında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şiddetli bir saldırı ile karşı karşıyayız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, dinimizi muhafaza adına bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hainlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Sizin vazifeniz herkesin vazifesinden çok daha kutsaldır, değerlidir. Eğer siz bugün olmazsanız sokaklarda, sınır boylarında, caddelerde, ne buradaki insanlar ne de batı şehirlerindeki insanlar ne ticaret yapabilirler ne tatil yapabilirler ne çocuklarını okula gönderebilirler ne huzurlu bir hayat sürebilirler. Bugün Türkiye'nin her tarafında normal hayat devam ediyorsa bu sizin sayenizde olmaktadır. Onun için sizin yaptığınız iş o kadar değerlidir ki bunun hesap edilmesi mümkün değildir. "

"Terör örgütü bitme noktasına geldi"

Vali Işın, terörle mücadeleye de değindi.

Bu kutsal vatana pek çok terör örgütünün salındığını anlatan Işın, "dualı millet" sayesinde hiçbirinin emeline ulaşamadığını belirtti.

Türkiye'nin Müslümanların son sığınağı olduğuna işaret eden Işın, "Allah bu bayrağı indirtmeyecektir, bu ezanı susturmayacaktır. Allah bu vatanı çiğnetmeyecektir, devlet çatısını da çökertmeyecektir. Allah koruyacaktır bizi. Biz buna inanıyoruz çünkü Müslümanların Türkiye'den başka ümidi kalmamıştır. Allah ümmetin son kalesini elbette ki koruyacaktır." diye konuştu.

Işın, terör örgütü PKK'nın bitme noktasına geldiğini vurguladı.

Her gün onlarca teröristin imha edildiğini söyleyen Işın, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlüdür. Teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Bunlar daha fazla yerle yeksan olacaklar. İnşallah başlarını kaldıracak mecalleri kalmayacaktır. İt gibi inlerinde inşallah geberip gideceklerdir çünkü bunlar haindir, ateisttir, dinsizdir, başımıza musallat edilmişlerdir. Biz böyle bir dava, böyle bir mücadele ile karşı karşıyayız. Böyle dinden çıkmış bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Halkımız da bizimle beraberdir, halkımızla bütünleşerek inşallah. Halkımız artık gerçekleri görmüştür, görmeye başlamıştır. Bunların hain olduğunu, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, bir taşeron örgüt ve çete olduğunu halkımız da fark etmiştir. Bu da bizim için çok büyük bir kazançtır. Halkımızla beraber inşallah bunları yok edeceğiz."