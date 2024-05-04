İki kişi canından oluyordu! Birine köpek saldırdı, diğerini eşek ısırdı

Başıboş hayvanların sebep olduğu dehşet durdurulamaz bir şekilde yayılıyor. Neredeyse her gün bir başıboş hayvan saldırısı yaşanıyor. Bunlara yenileri eklendi, Ankara'da köpeklerden kaçan bir çocuk binaya sığınmak isterken cama çarpıp kendini kesti. Kayseri'de de bir eşek saldırdığı kadını hastanelik etti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir sitenin içinde dolaşan 12 yaşındaki Y.A, havlayarak üzerine gelen sahipsiz köpekten korkup kaçtı. Bina giriş kapısının camına çarpan Y.A’nın yüzü ve bileğinde kesikler oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken bir başıboş hayvan dehşeti de Kayseri’de yaşandı.

Bünyan ilçesinde ikamet eden Esme D. (58), eşeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadın hastaneye yatırıldı. Eşek de zabıta ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.