Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İki kişi canından oluyordu! Birine köpek saldırdı, diğerini eşek ısırdı

İki kişi canından oluyordu! Birine köpek saldırdı, diğerini eşek ısırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başıboş hayvanların sebep olduğu dehşet durdurulamaz bir şekilde yayılıyor. Neredeyse her gün bir başıboş hayvan saldırısı yaşanıyor. Bunlara yenileri eklendi, Ankara'da köpeklerden kaçan bir çocuk binaya sığınmak isterken cama çarpıp kendini kesti. Kayseri'de de bir eşek saldırdığı kadını hastanelik etti.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki bir sitenin içinde dolaşan 12 yaşındaki Y.A, havlayarak üzerine gelen sahipsiz köpekten korkup kaçtı. Bina giriş kapısının camına çarpan Y.A’nın yüzü ve bileğinde kesikler oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken bir başıboş hayvan dehşeti de Kayseri’de yaşandı.

İki kişi canından oluyordu! Birine köpek saldırdı, diğerini eşek ısırdı - 1. Resim

Bünyan ilçesinde ikamet eden Esme D. (58), eşeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadın hastaneye yatırıldı. Eşek de zabıta ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 kişi ağır yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 kişi ağır yaralandı - Gündemİstanbul'da alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 kişi ağır yaralandıAdana'da üzerine yıldırım düşen adam canından oldu - GündemAdana'da üzerine yıldırım düşen adam canından olduPKK'lı eski Kızıltepe belediye başkan yardımcısı kaçtığı İsveç'te atlara cinsel istismarda bulunurken yakalandı - GündemFirari PKK'lı İsveç'te atlara cinsel istismardan tutuklandıBursa'da feci kaza! Baba öldü, anne ve çocukları ağır yaralı - GündemBursa'da feci kaza! Baba öldü, anne ve çocukları ağır yaralıYolcu uçağında bomba ihbarı! Esenboğa Havalimanı'na acil geri dönüş yaptı - GündemAnkara'da yolcu uçağında bomba ihbarı, acil iniş yaptıErdoğan, İsrail ile ticaretin durdurulmasını değerlendirdi:  "Sabır taştı, kapıyı kapattık" - GündemSabır taştı, kapıyı kapattık
Sonraki Haber Yükleniyor...