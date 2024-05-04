Yolcu uçağında bomba ihbarı! Esenboğa Havalimanı'na acil geri dönüş yaptı

HAVADA BOMBA İHBARI

Ankara-Erzincan seferini yapmakta olan AJET Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrasında uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.

ASILSIZ ÇIKTI

Güvenli alana çekilen uçaktan yolcular tahliye edildi. Ekipler uçakta arama yaptı. Yarım saat süren incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

"40 DAKİKADA İNDİĞİMİZİ SANDIK"

Uçakta bulunan yolculardan Murat Bozdelen ise o anları, “AJet firmasından Erzincan için biletimizi aldık. Saat 23.55’te bindik. Biz 40 dakikada indiğimizi sandık. Bize bilgilendirme yapılmadı. İndikten sonra sadece, kadınlar ve çocuklar çıksın, dediler. Biz de internete girip öğrendik ki bomba ihbarı varmış. Sonra buraya geldik, mağdur olduk. Bana kalsa ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar. 7 gün bekletiyorlarmış” şeklinde anlattı.

Uçakta bulunan başka bir yolcu Ayhan Akkaya ise “Saat 12’ye beş kala bindik. Uçak Ankara’ya geri indi. Bize hiçbir şey söylenmedi. 2 saat uçağın içerisinde bekledik. Yetkililerden cevap alamadık. Biz neden beklediğimizi sorduk. Pilot bey bilgi verecek, dediler ama bilgi veren olmadı. Güvenlik güçleri silahları ile gelince biz tedirgin olduk zaten. İlk önce bayanları aldılar. Sonra bizi aldılar. Buraya getirdiler bizi ama burada da yetkili bulamıyoruz” dedi.

Ankara'dan Erzincan'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı. Esenboğa Havalimanı'na geri dönen uçaktan yolcular tahliye edildi.