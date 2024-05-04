PKK'lı eski Kızıltepe belediye başkan yardımcısı kaçtığı İsveç'te atlara cinsel istismarda bulunurken yakalandı

Senanik Öner, BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmıştı. Yargılandığı davada cezası onaylanınca da sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'e kaçtı. Önder girdiği bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Ahır sahibi durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polise bıçakla saldıran firari PKK'lı tutuklandı.

İsveç basınına göre terör örgütünün bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Senanik Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran Öner, tutuklandı.

AHIR SAHİBİNİ GÖRÜNCE KAÇTI

Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı bir ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı ifade edildi.

HAVUÇ, ELDİVEN, BAĞ VE SANDALYE...

İddianamede, ertesi gün bir poşet havuçla tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta havuç, eldiven, bağ ve sandalye gibi malzemelerle "daha hazırlıklı şekilde" geri geldiği aktarıldı. Bu kez de çevredekiler tarafından fark edilen Öner'in ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedildi.

POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI

İddianamede, teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner'in kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

30 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de isteniyor. İsveç basınına göre Öner, hakkındaki mevcut suçlamalardan 30 yıl hapis cezası alabilir.

KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYKEN PKK ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.