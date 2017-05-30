Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasetçi ve iş adamlarının ticari sırları ile özel hayatlarını yasadışı yollardan didik didik eden FETÖ’nün özel uçaklarda dahi dinleme yaptığı ortaya çıktı. Gazeteci Kemal Gümüş’ün yeni çıkan “İşgalin Yapı Taşları” isimli kitabında yer alan bilgilere göre, FETÖ eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı dinlemek için beraber seyahat ettiği iş adamı Mubariz Mansimov’un özel uçağına dinleme cihazları yerleştirdi. Pensilvanya’dan gelen emir ve talimatların yer aldığı kitapta FETÖ’nün Atatürk Havalimanı’nda devlet yöneticileri siyasetçi ve iş adamlarını adım adım nasıl takip ettiğine dair onlarca çarpıcı bilgiye yer verildi. Atatürk Havalimanı imamı Alâattin İlyas Yağmur’un devlete teslim ettiği FETÖ talimatlarına göre 2008 yılında örgüt AK Parti’ye karşı yedek bir siyasi parti oluşturma arayışına girdi. FETÖ bunun için eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile görüşüp iş birliği yapmak istedi. Ancak Ağar olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine örgüt, Ağar’ı dinlemeye başladı. Böcek yerleştirme hadisesi şöyle gerçekleşti:



ÖZEL UÇAKTA BÖCEK

Alâattin İlyas Yağmur, 2008 yılında Oğuzhan Karaaslan’dan havaalanındaki Özel Hangarlar Büro Amirliğinde çalışabilecek teknik yeteneklere sahip iki tane polis memuru bulmasını istedi. Bunun üzerine bu iş için Zühtü Aksoy ve Ali Osman Uç isimli polis memurları görevlendirildi. Oğuzhan Karaaslan ile Ali Osman Uç, iş adamı Mübariz Mansimov’un özel uçağıyla kimlerle nereye gittikleri hakkında, bilgi ve uçuş manifestolarını aldı. Mehmet Ağar’ın Mübariz Mansimov’la İstanbul’dan Bodrum’a dört defa birlikte direkt uçuş yaptığını belirleyen örgüt üyeleri “Ağar’ın devletin birtakım gizli bilgilerini Mübariz Mansimov’a vermiş olabileceğini düşündüklerini” söyleyerek dinleme cihazı kurmak istediklerini ifade etti. Uçağın içerisine ileri seviyede dinleme imkânı sağlayan bir cihaz yerleştirildi. Hatta özel hangarın bekleme salonuna da aynı teknolojiye sahip cihazı yerleştirmek istendi. Bu şekilde hangarı kullanan özel havayolu şirketlerinin yolcular ve şirket yetkililerini dinlenecekti. Cihazı yerleştirme işlemini iki polis memuru ve ayarlayacakları üçüncü bir şahış tarafından yapıldı. Dinleme cihazlarının uçaklara yerleştirilmesinden 20 gün sonra Oğuzhan Karaaslan ile Alâattin İlyas buluştu. Yağmur ne konuştuklarını şöyle anlattı: “Oğuzhan bana, Mehmet Ağar’ın kurmuş olduğu partiyi, cemaatin AK Parti dışında sigorta bir parti olarak gördüğünü söyledi. Cemaatin Mehmet Ağar’la yakınlaşmak için partisi hakkında görüşmeler yaptığını ancak Ağar’ın kendisine yaklaşılmasına müsaade etmediğini anlattı. Bunun üzerine cemaatin elde edilen bilgileri Mehmet Ağar’ı cemaat tarafına çekmek amacıyla ikna etmek için kullanmak istediklerini söyledi.”