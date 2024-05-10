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Sahipsiz köpeği tüfekle öldürdü! Vahşet anları kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Şahsın köpeğe ateş etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖZALTINDA

Durum üzerine harekete geçen Samandağ Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köpeğe av tüfeğiyle ateş eden kişi gözaltına alındı.

Sahipsiz köpeği tüfekle öldürdü! Vahşet anları kamerada - 1. Resim

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Samandağ Kaymakamlığı söz konusu olayla ilgili, “Köpeği silahla vurarak öldürme olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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