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Sokak köpekleri Bursa'da dehşet saçtı! Erik toplayan 3 çocuk ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da sokakta dolaşan başıboş 3 köpek erik toplamaya çalışan 3 çocuğa saldırdı. Olay anı kameraya yansırken 2 çocuk hastanelik oldu.

Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı.

YERDE KALAN ÇOCUĞA KÖPEK SALDIRDI

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.

Sokak köpekleri Bursa'da dehşet saçtı! 3 köpek 3 çocuğa saldırdı, yaralılar var - 1. Resim

BİRİ ZOR KURTULDU

Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.

Sokak köpekleri Bursa'da dehşet saçtı! 3 köpek 3 çocuğa saldırdı, yaralılar var - 2. Resim

2 ÇOCUK HASTANELİK OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı.

Sokak köpekleri Bursa'da dehşet saçtı! 3 köpek 3 çocuğa saldırdı, yaralılar var - 3. Resim 

Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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