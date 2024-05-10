Tokat depremi sonrası korkutan görüntü!

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler, bölge halkını korkuttu. Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü'nde derin çatlaklar oluşurken, bu çatlaklara insanların rahatlıkla girebildiği görüldü.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü'nde meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan çatlaklar, bölgedeki sarsıntının etkileyici boyutunu gün yüzüne çıkardı. Çatlaklara insanların rahatlıkla girebildiği net bir şekilde görülebiliyor. 18 Nisan'da köy merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremin etkileriyle birlikte ortaya çıkan bu çatlaklar, köylüler arasında büyük endişe oluşturdu.

BÖLGE HALKI KORKUYOR

Köy Muhtarı Ahmet Demir, depremin hemen ardından bölgede incelemelerde bulunulduğunu ancak çobanların dağa çıkmadığı için fay çatlaklarını önceden fark edemediklerini ifade etti. Ancak sonradan yapılan gözlemlerle büyük çatlakların nerede olduğunun daha net anlaşıldığını belirtti. Buğdaylı Köyü sakinleri, depremin oluşturduğu bu çatlakların boyutu ve derinliği konusunda endişe duyarken, yetkililerin bölgedeki riskleri yakından takip etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını talep ediyor.

"ÇOBANLARIMIZ DAĞLARDA ÇATLAK GÖRDÜ"

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, “18 Nisan’da 5,6 şiddetinde meydana gelen depremin merkez üssü köyümüzdü. İlk başta araştırmacılar falan da gelmişti. Çobanlarımız dağa çıkmadığı için fay çatlaklarını görememiştik. Büyük çatlakların nerelerde olduğunu yeni fark ettik. Az önce arkadaşlarımız da yerinde giderek gördü. Daha önce gelen görevlilere de bu çatlakları gösterememiştik. Bazı yerleri yeni fark etmeye başladık” dedi.