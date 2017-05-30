Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital dünyanın en iyilerinin seçildiği Best Of Dijital yarışmasının birincileri, Şişli Meslek Yüksek Okulu Maslak yerleşkesinde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen yarışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İsttelkom A.Ş. tarafından sağlanan İBB WiFi hizmeti, 'En iyi toplumsal dijital proje' kategorisinde birinci oldu.

Sosyal belediyecilik ve akıllı şehir anlayışı ile hayata geçirilen vatandaşın ücretsiz internete bağlanabildiği İBB Wifi projesi ile kamusal alanlar ile toplu ulaşım araçlarında bin 718 lokasyon, 2 bin 802 erişim noktasında İstanbullulara hizmet veriliyor. Taksim, Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Şişli, Üsküdar gibi 45 cadde ve meydanın yanı sıra parklar, korular, iskeleler, otobüs durakları ve kültür merkezleri ile İBB hizmet binaları; ücretsiz internet hizmeti sunulan alanlardan bazıları.



Ödülü İsttelkom A.Ş. adına kabul eden Genel Müdür Yusuf Kotil, açıklamasında "İnovatif düşünceye sahip ve kalifiye bir ekiple gerçekleştirdikleri çalışmaların, kamu ve vatandaş yararına daha da yaygınlaştırılarak kamusal alanlar başta olmak üzere tüm İstanbul genelinde uygulanacağını" söyledi.

'HEDEF, 2019'DA TÜM İSTANBUL'A ÜCRETSİZ İNTERNET'

Yusuf Kotil şu şekilde konuştu: "21. yüzyılın lokomotifi olan bilgiye ulaşmak, hızlı ve kaliteli internet hizmeti ile mümkün. Bunu sağlayabilmenin yolu da etkin telekomünikasyon altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine; kamu yararına hizmetler sunarak katkı veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik yaklaşımı dahilinde çözüm ortağı olduğumuz İBB WiFi sistemiyle günlük ortalama 20.000 tekil kullanıcıya hizmet verirken, aylık erişim sayısı ortalama 600 bini aşıyor. Her gün en az 2 bin 500 yerli ve 150’nin üzerinde yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor. Bu yoğun ilgiye bağlantı noktalarımızı sürekli güncelleyip, arttırarak cevap veriyoruz. Hedefimiz 2019’da 6 bin lokasyonla tüm İstanbul’u ücretsiz, hızlı ve güvenli internetle buluşturmak".

Sunucu Ceyhun Yılmaz’ın 'Sosyal Medya Nasıl Kullanılmaz' konulu bir sunumu ile başlayan gecede, sosyal medyanın henüz eğlence görüldüğü günlerde bu mecranın ciddiye alınması gerektiğini anlatan ve bu mecraya dair ilk kitap olan 'Sosyal Medya Savaşları' kitabının yazarı Ümit Sanlav özel ödüle layık görüldü.

Dijital dünyanın en iyilerinin bestofdijital.com sitesi üzerinden vatandaşların oyları ile belirlendiği yarışmanın ödül töreninde;



En iyi facebook fenomeni Baho,

En iyi twitter fenomeni Pucca,

En iyi ınstagram fenomeni Atakan Özyurt,

En iyi dijital haber platformu Onedio,

En iyi dijital radyo platformu Power App,

En iyi dijital banka platformu Ziraat Mobil,

En iyi mobil oyun Kafa Topu,

En iyi dijital tv platformu Blu TV,

En iyi youtube kanalı Kafalar,

En iyi dijital alış veriş platformu Hepsiburada,

En iyi müzik platformu Fizy,

En iyi mobil uygulama Getir,

En iyi dijital marka kampanyası Filli Boya,

En iyi internet dizisi Fi isimleri ödül aldı.