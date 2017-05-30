Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Osmaniye merkez olmak üzere Isparta, Burdur, Kırıkkale ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.