Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Karabük, Zonguldak ve Kastamonu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Dün Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da ev ve iş yerlerine yönelik operasyonlarda, N.E.U. (24), C.A. (22), M.A. (26), M.K. (26), Y.K. (22), K.B. (30) D.G. ve T.E. isimli şüpheliler, "uyuşturucu temin ve ticareti " iddiasıyla gözaltına alınmış, D.G. ve T.E emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar ile uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız silah ve bunlara ait mermiler ele geçirilmişti.
Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
Karabük merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden mahkemeye sevk edilen 6'sı daha serbest kaldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Karabük, Zonguldak ve Kastamonu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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