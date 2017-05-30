Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Karabük, Zonguldak ve Kastamonu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dün Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da ev ve iş yerlerine yönelik operasyonlarda, N.E.U. (24), C.A. (22), M.A. (26), M.K. (26), Y.K. (22), K.B. (30) D.G. ve T.E. isimli şüpheliler, "uyuşturucu temin ve ticareti " iddiasıyla gözaltına alınmış, D.G. ve T.E emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı. Adreslerde ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar ile uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız silah ve bunlara ait mermiler ele geçirilmişti.