Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı. Gazimağusa Polis Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün KKTC yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda T.B. ile polis memuru A.K. gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait 40 adet Kitap ve 34 adet görsel materyal ele geçirildi. Zanlıların, Gazimağusa Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
KKTC'de FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
10.08.2017 - 15:33 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Operasyonda biri polis memuru 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait kitap ve görsel materyaller ele geçirildi.
Etiketler : KKTC,FETÖ,
495266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495266.aspx
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