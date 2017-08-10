Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gümüshane Kelkit olarak saptadığı deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.
Gümüşhane'de deprem oldu
10.08.2017 - 18:48 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde saat 18:19'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gümüshane Kelkit olarak saptadığı deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.
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