Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gümüshane Kelkit olarak saptadığı deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi.

