Şırnak’ta PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kato-İncebel Dağlarında 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında, bir mağaraya operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, mağara ise kullanılamaz hale geldi.
Kato Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
10.08.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Valiliği: Kato Dağı'nda sürdürülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : kato dağı,öldürülen terörist,haberler,
495327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495327.aspx
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