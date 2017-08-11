Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, internet ya da sosyal medya üzerinden “sağlık beyanıyla” yapılan ürün satışlarını önlemek için harekete geçti. Sanatçı, sunucu ve mankenlerin de yer aldığı 50 ünlüye gönderilen mektupta, etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmamış ürünlerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan tanıtımlarında yer almamaları ve isimlerinin kullanılmasına izin vermemeleri istendi. Mektuplarda, hastalıkları tedavi ettiği ya da zayıflattığı iddiasıyla yani sağlık beyanıyla satılan ürünlerin sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açabildiği hatırlatıldı. Bu ürünlerin Sağlık Bakanlığından onaylı ya da ruhsatlı olmadığı, pek çoğunun izinsiz olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği de vurgulandı. Mektupların gönderildiği isimlerden bazıları şöyle: “Seda Akgül, Seda Sayan, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Sibel Can, Demet Akalın, Hadise, Ebru Şallı, Hülya Avşar, İvana Sert, Kerimcan Durmaz, Esra Erol, Zuhal Topal, Oylum Talu, Acun Ilıcalı, Ender Saraç, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Ayşe Arman, Mesut Yar, Saba Tümer...”