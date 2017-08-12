Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock uygulamasını kullandıkları ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen toplam 12 şüpheliden 10’u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ayrıca daha önce yakalama kararı bulunan ve Bylock kullandığı tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.