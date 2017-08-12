İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 21  Temmuz'da Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi  tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlattı.
 
Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı  operasyonlarda, Rakka'dan, örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle  "görevlendirilerek", Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü  üyeleri Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut  El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.
 
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden  geçirilerek adliyeye sevk edildi.