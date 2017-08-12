Tek tek oyuncularla tokalaşan Bahçeli, takımın durumu ile ilgili Osmaniyespor FK Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet ve Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak’tan bilgi aldı. Bölgesel Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Osmaniyespor Futbol Külübü’ne 2017-2018 futbol sezonunda başarılar dileyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, hemşehrilerine selam gönderdi. Devlet Bahçeli’ye futbolcuların imzalarının bulunduğu, Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün forması hediye edildi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet eden Bahçeli, ziyaretin sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bahçeli, Osmaniyespor FK kampını ziyaret etti
12.08.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün Kızılcahamam kampını ziyaret etti.
Tek tek oyuncularla tokalaşan Bahçeli, takımın durumu ile ilgili Osmaniyespor FK Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet ve Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak’tan bilgi aldı. Bölgesel Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Osmaniyespor Futbol Külübü’ne 2017-2018 futbol sezonunda başarılar dileyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, hemşehrilerine selam gönderdi. Devlet Bahçeli’ye futbolcuların imzalarının bulunduğu, Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün forması hediye edildi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet eden Bahçeli, ziyaretin sonunda takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler : devlet bahçeli,bahçeli,MHP Genel Başkanı,Devlet Bahçeli,Osmaniyespor Futbol Kulübü,
495784 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495784.aspx
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