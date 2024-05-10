Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu: İkinci el araç piyasasında 'dublör' tuzağı!

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu: İkinci el araç piyasasında 'dublör' tuzağı!

Denizli'de jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması 12 gündür bölge sakinlerine korku salıyor. Sülfür gazının çevreye yayıldığı bölgede, patlamalarda taş parçalarının fırlamaya başlaması ve karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge dönmesi nedeniyle sivil araç ve insan girişi kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayanlar 12 gündür korku dolu anlar yaşıyor. İlçede 29 Nisan Pazartesi günü kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

CADDE ULAŞIMA KAPATILDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasındasülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

KARBONMONOKSİT SİYAHA DÖNDÜ

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu dron ile görüntülendi. Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü.

TAŞ PARÇALARI FIRLAMAYA BAŞLADI

Kapatma çalışmalarının devam ettiği sondaj kuyusundan taş parçalarının fırlamaya başlaması nedeniyle sivil araç ve insan girişinin yasaklandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.