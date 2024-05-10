Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı...

Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması 12 gündür bölge sakinlerine korku salıyor. Sülfür gazının çevreye yayıldığı bölgede, patlamalarda taş parçalarının fırlamaya başlaması ve karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge dönmesi nedeniyle sivil araç ve insan girişi kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayanlar 12 gündür korku dolu anlar yaşıyor. İlçede 29 Nisan Pazartesi günü kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı... - 1. Resim

CADDE ULAŞIMA KAPATILDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasındasülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı... - 2. Resim

KARBONMONOKSİT SİYAHA DÖNDÜ

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu dron ile görüntülendi. Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü.

Önce su fışkırttı şimdi taş fırlatıyor: Korku salan sondaj her yeri kapattırdı... - 3. Resim

TAŞ PARÇALARI FIRLAMAYA BAŞLADI

Kapatma çalışmalarının devam ettiği sondaj kuyusundan taş parçalarının fırlamaya başlaması nedeniyle sivil araç ve insan girişinin yasaklandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü restoranda izmarit skandalı! Şefin imzalı yemeğinden çıktı, neye uğradıklarını şaşırdılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü restoranda izmarit skandalı! Şefin imzalı yemeğinden çıktı, neye uğradıklarını şaşırdılar - GündemÜnlü restoranda izmarit skandalı!Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiGörüntüler nefes kesiyor! MSB'den bordo berelilere özel klip - GündemMSB'den bordo berelilere özel paylaşımBabası tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü - GündemOğluyla tartışan adam, evlat katili olduİnternetten aldığı araba hayatını kararttı: Gerçek 1 yıl sonra gelen telefonla ortaya çıktı - Gündemİnternetten aldığı araba hayatını kararttıProf. Dr. Alper Çelik, hastalarının ölümüyle yargılanıyordu! En ağır cezayı aldı - GündemHastalarının ölümüyle yargılanıyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...