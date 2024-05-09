Böylesi ne görüldü ne de duyuldu: İkinci el araç piyasasında 'dublör' tuzağı!

Araç almayı düşünenler dikkat! Otomotiv piyasasında 21 ay sonra bir ilk... Fiyatlar artacak mı?

Araç almayı düşünenler dikkat! Otomotiv piyasasında 21 ay sonra bir ilk... Fiyatlar artacak mı?

Hatay'da bir galeriden ikinci el araç alan müşteriye ekspertizde başka araç, noterde başka araç gösterildi. Satış işleminin ardından oto yıkamacıya giden müşteri, aracın sol tarafında boya olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Uzmanlar daha önce böyle bir hile yöntemiyle karşılaşmadıklarını söyleyip vatandaşları uyardı.

İkinci el araç piyasasında akıllara zarar bir hile yöntemi gerçekleşti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda, taraflar fiyatta anlaştı, araca talip olan kişi ekspertiz yaptırmak istedi fakat araçta plaka yoktu.

Plakasız araç, ekspertize getirilirken, araçta sorun çıkmadı. Galerici rengi ve kilometresi aynı olan başka bir araçla notere gelirken,bir gün önceden araca ekspertiz yaptırdığını düşünen alıcı hiçbir şeyden şüphelenmedi ve satış gerçekleşti.

OTO YIKAMACI FARK ETTİ

Araç sahibine oynanan oyunu oto yıkamacının dikkati ortaya çıkartıyor. "Abi sol yanda galiba boya var" deyince araç sahibi kuşkulanıyor.

GERÇEK FARKLI EKSPERTİZDE ORTAYA ÇIKTI

Aracı farklı bir ekspertize götüren alıcı, bu kez sol tarafın boyalı olduğunu raporluyor.

Araca ekspertiz yapan uzman Mehmet Durgun, "30 yıldır bu sektör içerisindeyim. Birçok olayla karşılaştık ama böyle bir olayı ilk defa görüyorum" dedi.

Yaşanan olayı anlatan Durgun, "Ekspere giren araç ile satışı yapılan araç birbirinden farklı. Alıcı kuşkulanmıyor. Boyasız denilen aracın şasi numarasıyla, gelen aracın birbirini tutmadığı görüldü. Ekspertize getirdikleri araçta plakalar yok. Plakaları soruyorlar, plakaları pasta cila çektikleri için söktüklerini, plakaların galeride olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT

ATV Haber'e konuşan ekspertiz uzmanı Ersin Hasan ise araç alacakları uyarırken şu ifadeleri kullandı;

Ruhsatla şasi numarası her zaman kontrol edilmesi lazım. Üzerinde plaka olmasa bile, şahıstan ruhsatı isteyerek şasi numarasının kontrolü sağlanmalı. Noterde hangi araba satıldı diye bilgisi de kontrol edilmeli.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar; suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtirken, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasının olduğunu hatırlattı. Maddi ve manevi zararların tazminin mümkün olduğunu söyledi.