Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - ÖSYM, 8 Ağustos’ta açıklanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (2017-LYS) sonuçlarında önceki gün düzeltme yaptığını açıkladı. Yapılan güncellemede bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değiştirildi. Bin 628 aday ise daha önce bir programa yerleşememişken yerleşir duruma geldi. Ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar sebebiyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 adayın üniversite hayali yerle bir oldu. Yapılan bu hatayı sadece bir özürle geçiştiren ÖSYM’ye de Twitter’dan tepki yağdı. Yazılan on binlerce mesajla bu hata Trend Topic (TT) oldu. Diğer taraftan bazı öğrenciler seslerini duyurmak için “change.org” sayfasından da imza kampanyası başlattı. “ÖSYM konusunda adalet istiyoruz!” başlığı altında başlattıkları kampanya ile ÖSYM’nin revize edilmesini talep etti.