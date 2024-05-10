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20 ilde büyük operasyon! 700 kg uyuşturucu ele geçirildi, 366 zehir taciri yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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20 ilde büyük operasyon! 700 kg uyuşturucu ele geçirildi, 366 zehir taciri yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-16” operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

366 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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