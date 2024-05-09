Filmleri aratmayacak operasyon! Almanya'da aranan Türk, Polonya'dan çıktı

Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya’da Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçakta polis tarafından yakalandı.

Polonya'nın güneyinde bulunan Katowice Havaalanı filmleri aratmayacak bir operasyona sahne oldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. (37) isimli Türk vatandaşı, gece Polonya'ya kaçtı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı. Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın cinayet şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi.

Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı. Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin önümüzdeki saatlerde Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.