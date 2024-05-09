Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü şarkıcı ilk açıklamasında, "Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Sağdıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"KAMUOYUNU OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kalben, "Canlarım, müzik edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda konserlerde festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Umudundan sevgisinden dayanışmasından destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim. Ben iyiyim. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım. Daha da iyi olmak için çabalıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlemiş, adresteki aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirilmişti. Şüpheli Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mersin'de kiraz hasadı başladı! Tarlada kilosu 70 TLİZLE | Türk Hava Yolları, ünlü teknik direktör Mourinho ile reklam filmi çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Demet Akalın 10 kilo birden verdi! Zayıflamasının sırrını ilk kez paylaştı - Magazin10 kilo birden verdi! Zayıflama sırrını paylaştıArka Sokaklar’a sürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecek - MagazinSürpriz transfer! Efsane karaktere hayat verecekKolpaçino'nun yıldızı Serkan Şengül iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyor - MagazinKolpaçino'nun yıldızı iğne ipliğe döndü! Gören hayret ediyorAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildi - MagazinAyrıldılar! Cem Yılmaz, Necla Karahalil'i tek kalemde sildiUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - MagazinŞarkıcı Kalben hakkında karar çıktı4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - Magazin4 yıllık evlilik bitti! Sessiz sedasız boşandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...