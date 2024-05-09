Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'den ilk açıklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü şarkıcı ilk açıklamasında, "Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Sağdıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"KAMUOYUNU OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kalben, "Canlarım, müzik edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda konserlerde festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Umudundan sevgisinden dayanışmasından destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kamuoyunu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim. Ben iyiyim. Ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, çok daha iyi olacağım. Daha da iyi olmak için çabalıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlemiş, adresteki aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirilmişti. Şüpheli Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı.