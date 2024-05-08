Kalben bu sabahki operasyon sonucunda gözaltına alındı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 13:06 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 13:11 - Güncelleme:

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17 Ocak 1986 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen sanatçı 8 Mayıs günü sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından gözaltına alındı. Sevenleri ise neden, ne oldu gibi sorulara cevap aradı.