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Kalben bu sabahki operasyon sonucunda gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kalben bu sabahki operasyon sonucunda gözaltına alındı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Ocak 1986 tarihinde Hatay'da dünyaya gelen sanatçı 8 Mayıs günü sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından gözaltına alındı. Sevenleri ise neden, ne oldu gibi sorulara cevap aradı.

Ne Güzel Yerlerin Var, Şanssız Mücadeleci, Kuşlar gibi şarkıların sahibi olan Kalben Sağdıç hakkında gözaltına mı alındı sorusu araştırılıyor.

8 Mayıs günü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sanatçı gözaltına alındı. 

Operasyon Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapılırken sanatçı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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