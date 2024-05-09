Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı

Dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben, adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben satmıyorum" diyen şarkıcı, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalben Sağdıç, hakkında karar verildi. Şarkıcının yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi. Belirlenen ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

EVİNDE 15 GRAMLIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

"İÇİCİYİM BEN, SATMIYORUM"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" sözleriyle kendini savundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade verdi. Daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.