Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben, adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki ifadesinde "İçiciyim ben satmıyorum" diyen şarkıcı, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Kalben Sağdıç, hakkında karar verildi. Şarkıcının yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

DÜN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, “Kalben Sağdıç” olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi. Belirlenen ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - 1. Resim

EVİNDE 15 GRAMLIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - 2. Resim

"İÇİCİYİM BEN, SATMIYORUM"

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kalben ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" sözleriyle kendini savundu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben serbest bırakıldı - 3. Resim

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade verdi. Daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köpeğe kaynar suyla saldırı!Usta şoför hamlesiyle felaketi engelledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 yıllık evlilik bitti! Görkem Sevindik ile Kübra Aydemir sessiz sedasız boşandı - Magazin4 yıllık evlilik bitti! Sessiz sedasız boşandılarSurvivor All Star’da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli oldu - MagazinSurvivor'da kıran kırana mücadele! Elenen isim belli olduEşi banyoda ölü bulunmuştu! Yeşim Erçetin'den intihar itirafı - MagazinKocasını banyoda ölü bulmuştu! Erçetin'den bomba itirafDoktordan Türkan Şoray'a uyarı üstüne uyarı: Bahçede bile yürüme - MagazinDoktordan Türkan Şoray'a uyarı üstüne uyarı: Bahçede bile yürümeUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı - Magazinİşte Kalben'in ilk ifadesi!Eurovision Şarkı Yarışması İsveç'te başlıyor! Sertap Erener sahne alacak, İsrail protesto edilecek - MagazinEurovision başlıyor! İsrail protestosu damga vuracak
Sonraki Haber Yükleniyor...