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Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

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Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Magazin Haberleri

Şarkıcı Kalben, sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Son dönemlerde şarkıları kadar ilginç danslarıyla da gündeme gelen Kalben, bu kez narkotikle konuşuldu. 

38 yaşındaki şarkıcı İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. 

Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - 1. Resim

Operasyon sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı.

Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - 2. Resim

Operasyon yapılan ünlü müzisyen Kalben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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