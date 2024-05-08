Şarkıcı Kalben, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Şarkıcı Kalben, sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Son dönemlerde şarkıları kadar ilginç danslarıyla da gündeme gelen Kalben, bu kez narkotikle konuşuldu.

38 yaşındaki şarkıcı İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Operasyon sabah saatlerinde Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Cihangir Mahallesi'ndeki adrese yapıldı.

Operasyon yapılan ünlü müzisyen Kalben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.