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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serenay Sarıkaya&#039;nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs&#039;ta yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serenay Sarıkaya'nın beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Medcezir dizisinden de bilinen geniş bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin oyuncuları kim araştırılıyor.

Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran'ın oturduğu Ece Yörenç imzalı Metin Akdülger, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihini Netflix duyurdu. 

Dizi, 9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak.

Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı başaralı bir avukat olan Leyla Taylan'ın ilk aşk acısından kurtulmak için adım atmaya başlar. Aldığı "yılın boşanma davası" sayılan davada müvekkilini en ateşli şekilde savunur. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta yayınlanacak - 1. Resim

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:

Metin Akdülger

Meriç Aral

Boran Kuzum

Hakan Kurtaş

Ahmet Rıfat Kurdaş

Bade İşçil

Esra Ruşan

Efe Tuncer

Kamil Güler

Cem Güler

Zeynep Tuğçe Bayat

Gülcan Arslan

Sümeyra Koç

Selçuk Borak

Perihan Savaş

Laçin Ceylan

Cengiz Ergezer

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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