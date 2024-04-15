Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta yayınlanacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme:

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Serenay Sarıkaya'nın beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Medcezir dizisinden de bilinen geniş bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin oyuncuları kim araştırılıyor.