Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta yayınlanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Serenay Sarıkaya'nın beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Medcezir dizisinden de bilinen geniş bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin oyuncuları kim araştırılıyor.
Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran'ın oturduğu Ece Yörenç imzalı Metin Akdülger, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yayın tarihini Netflix duyurdu.
Dizi, 9 Mayıs 2024 tarihinde Netflix üzerinden izleyicisiyle buluşacak.
Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı başaralı bir avukat olan Leyla Taylan'ın ilk aşk acısından kurtulmak için adım atmaya başlar. Aldığı "yılın boşanma davası" sayılan davada müvekkilini en ateşli şekilde savunur.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:
Metin Akdülger
Meriç Aral
Boran Kuzum
Hakan Kurtaş
Ahmet Rıfat Kurdaş
Bade İşçil
Esra Ruşan
Efe Tuncer
Kamil Güler
Cem Güler
Zeynep Tuğçe Bayat
Gülcan Arslan
Sümeyra Koç
Selçuk Borak
Perihan Savaş
Laçin Ceylan
Cengiz Ergezer