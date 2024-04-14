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Pelin Karahan Bahar dizisine konuk oyuncu olarak geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pelin Karahan Bahar dizisine konuk oyuncu olarak geliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı günden bugüne gündeme damga vuran Bahar dizisine Pelin Karahan'ın dahil olacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter ve kaç bölüm dizide olacağı merak ediliyor.

Her salı izleyicisiyle buluşan Bahar dizisine sürpriz bir konuk oyuncu dahil oluyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pelin Karahan, diziye böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadını canlandırmak üzere girecek. 

Karahan, dizide 2 bölüm konuk olacak. 

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmeni olduğu dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. Pelin Karahan Bahar dizisine konuk oyuncu olarak geliyor - 1. Resim

Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya yer alıyor. 

Senaryoda çeşitli hastalık ve hasta hikayeleriyle diziye konuk oyuncular dahil olabiliyor. 

Geçtiğimiz bölümlerde Müjgan Ferhan Şensoy, hamile bir karakteri canlandırmak üzere kısa süreliğine hikayeye dahil olmuştu. 

Bayram tatilinde ara veren dizinin yeni bölümü 16 Nisan Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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