Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 00:24 - Güncelleme: 27 Mart 2024 01:03 - Güncelleme:

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Bahar dizisi Rüzgar kim, gerçek adı ne? Hikayeye yeni dahil olan Deniz Sarıkaş'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...