Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Bahar dizisi Rüzgar kim, gerçek adı ne? Hikayeye yeni dahil olan Deniz Sarıkaş'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi karakterlerin yer aldığı Bahar dizisinde hikayeye Rüzgar karakteri dahil oldu. Deniz Sarıkaş'ın hayatı, biyografisi ve daha önce yer aldığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
DENİZ SARIKAŞ KİMDİR?
200 yılında doğan Deniz Sarıkaş, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarında Oyunculuk Bölümünü tamamladı. İlk ekran önü macerasına 2022 yılında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yaşadı. 2023 yılında Kirli Sepeti'nde yer alan oyuncu son olarak, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın dizisine dahil oldu.
KAÇ YAŞINDA?
2000 doğumlu Sarıkaş, 24 yaşındadır.