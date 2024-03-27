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Haberler > Haberler > Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor

Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisi Rüzgar kim, gerçek adı ne? Hikayeye yeni dahil olan Deniz Sarıkaş'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy gibi karakterlerin yer aldığı Bahar dizisinde hikayeye Rüzgar karakteri dahil oldu. Deniz Sarıkaş'ın hayatı, biyografisi ve daha önce yer aldığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.

DENİZ SARIKAŞ KİMDİR?

200 yılında doğan Deniz Sarıkaş, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarında Oyunculuk Bölümünü tamamladı. İlk ekran önü macerasına 2022 yılında Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle yaşadı. 2023 yılında Kirli Sepeti'nde yer alan oyuncu son olarak, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın dizisine dahil oldu. Bahar dizisine yeni dahil olan Rüzgar karakterini Deniz Sarıkaş canlandırıyor - 1. Resim

KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu Sarıkaş, 24 yaşındadır. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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