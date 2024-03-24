Bahar dizisinde Timur karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor

Doktor Timur Yavuzoğlu karakteriyle Bahar dizisinde yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...

8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğan Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

38 yaşındaki oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" topluluğunu kurarak burada tiyatroya dair ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda oyun yazarı da olan Ak, 2008 yılında yazdığı 5. Basamak adlı oyunu, Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı. Ekran önü macerasına 2013 yılında Ben de Özledim dizisiyle adım attı. Ardından İçerde, Çukur ve Halka gibi dizilerde oynadı. Son olarak Yargı dizisindeki Pars Savcı karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİ?

Diziler:

2013 Ben de Özledim

2017 İçerde

2018 Çukur

2018 Dudullu Postası

2019 Halka

2019 Hakan: Muhafız

2019 Kurşun

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 Ramo

2021 Yargı

2021 Fatma

2024 Bahar

Filmler:

2014 Unutursam Fısılda

2015 Nekro

2015 Kırık Kalpler Bankası

2017 Anons

2017 Buğday

2019 Peri Ağzı Olmayan Kız