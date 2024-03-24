Bahar dizisinde Timur karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Doktor Timur Yavuzoğlu karakteriyle Bahar dizisinde yer alan Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı, biyografisi ve daha önce oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...
8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğan Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?
38 yaşındaki oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamladı. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" topluluğunu kurarak burada tiyatroya dair ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı zamanda oyun yazarı da olan Ak, 2008 yılında yazdığı 5. Basamak adlı oyunu, Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı. Ekran önü macerasına 2013 yılında Ben de Özledim dizisiyle adım attı. Ardından İçerde, Çukur ve Halka gibi dizilerde oynadı. Son olarak Yargı dizisindeki Pars Savcı karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİ?
Diziler:
2013 Ben de Özledim
2017 İçerde
2018 Çukur
2018 Dudullu Postası
2019 Halka
2019 Hakan: Muhafız
2019 Kurşun
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm
2020 Ramo
2021 Yargı
2021 Fatma
2024 Bahar
Filmler:
2014 Unutursam Fısılda
2015 Nekro
2015 Kırık Kalpler Bankası
2017 Anons
2017 Buğday
2019 Peri Ağzı Olmayan Kız