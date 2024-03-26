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Haberler > Haberler > Macit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin'in babası Tahsin kim?

Macit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin'in babası Tahsin kim?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin&#039;in babası Tahsin kim?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisinde Rengin'in babası olarak son bölümde karşımıza çıkan Tahsin karakterini Macit Koper canlandırıyor. Macit Koper'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. İşte, detaylar...

Oyuncu ve senarist olan 1 Mart 1944 doğumlu Macit Koper'in hayatı ve biyografisine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MACİT KOPER KİMDİR?

İstanbul'da doğan Macit Koper, oyuncu ve senaristtir. Henüz lisedeyken Beşiktaş Halkevinde tiyatro ile ilgilenmeye başladı. LCC Tiyatro okulunda Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan ve Ayla Algan gibi önemli isimlerin öğrencisi oldu. 

1969-79 yıllarında Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak görevler aldı. Dostlar Tiyatrosu kapandıktan sonra 1979/80 sezonu İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Senarist olarak ilk filmi 1983 yılında "Seni Seviyorum" filmini Atıf Yılmaz'ın teşvik etmesiyle yazdı. Aaahh Belinde, Melodram gibi filmlerde başrol olarak oynadı. Anayurt Oteli filminde başrolde Zebercet karakteriyle adından söz ettirdi. Son yıllarda Muhteşem Yüzyıl, Poyraz Karayel dizilerinde oynadı. 

KAÇ YAŞINDA?

1944 yılında doğan usta oyuncu 80 yaşındadır. Macit Koper kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin'in babası Tahsin kim? - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1994 Kurtuluş

2002  Havada Bulut

2011 Al Yazmalım

2012 Ağır Roman Yeni Dünya

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl

2014 Üç Arkadaş

2016 Hayat Sevince Güzel

2016 Poyraz Karayel (Adil Topal)

2017 Ufak Tefek Cinayetler

2018 Avlu

2018 Siyah Beyaz Aşk

2019 Yüzleşme

2020 Ramo

2021-2022 Elkızı

2021 Kağıt Ev

2022 Baba

2022 Hakim

2022-2023 O Kız (İsmail)

2023: Yargı

2023 Yaratılan

2023-2024 Ne Gemiler Yaktım

2024-devam ediyor Bahar (konuk oyuncu)

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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