Bahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyor

Bahar dizisinde Rengin'in abisi Selim kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Uygar Özçelik'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Doktor Rengin'in abisi Selim olarak hikayeye dahil olan Uygar Özçelik'in hayatına dair konular merak ediliyor.

UYGAR ÖZÇELİK KİMDİR?

1983 yılında Ankara'da doğan Uygar Özçelik, oyuncu ve yönetmendir. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Bir yandan tiyatro hayatına devam eden Özçelik, bunun yanı sıra 2006 yılından bu yana televizyon dizilerinde de rol almaktadır. Genco, Şeref Meselesi, İstanbullu Gelin, Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol aldı.

KAÇ YAŞINDADIR?

1983 doğumlu olan ünlü oyuncu 40 yaşındadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 Kaybolan Yıllar

2007 Genco

2009-2010 Küçük Kadınlar

2014 Şeref Meselesi

2015 Ne Münasebet

2017 Fi

2018 8. Gün

2019 İstanbullu Gelin

2019 Gülperi

2019 Aşk Ağlatır

2020-2021 Arıza

2022 Alparslan Büyük Selçuklu

2023 Kübra

2023 Asaf