Bahar dizisi Rengin'in abisi Selim'i Uygar Özçelik canlandırıyor
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Bahar dizisinde Rengin'in abisi Selim kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Uygar Özçelik'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Doktor Rengin'in abisi Selim olarak hikayeye dahil olan Uygar Özçelik'in hayatına dair konular merak ediliyor.
UYGAR ÖZÇELİK KİMDİR?
1983 yılında Ankara'da doğan Uygar Özçelik, oyuncu ve yönetmendir. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. Bir yandan tiyatro hayatına devam eden Özçelik, bunun yanı sıra 2006 yılından bu yana televizyon dizilerinde de rol almaktadır. Genco, Şeref Meselesi, İstanbullu Gelin, Alparslan Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol aldı.
KAÇ YAŞINDADIR?
1983 doğumlu olan ünlü oyuncu 40 yaşındadır.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2006 Kaybolan Yıllar
2007 Genco
2009-2010 Küçük Kadınlar
2014 Şeref Meselesi
2015 Ne Münasebet
2017 Fi
2018 8. Gün
2019 İstanbullu Gelin
2019 Gülperi
2019 Aşk Ağlatır
2020-2021 Arıza
2022 Alparslan Büyük Selçuklu
2023 Kübra
2023 Asaf