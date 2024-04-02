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Bahar dizisinde Rengin'in eski eşi Can Wallece karakterini Fehmi Karaarslan canlandıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisinde Rengin&#039;in eski eşi Can Wallece karakterini Fehmi Karaarslan canlandıracak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisinde Rengin'in eski eşi olarak diziye yeni bölümde girecek karakter Can Wallece'i oyuncu Fehmi Karaaslan canlandıracak

Yayınlandığı günden bugüne reyting rekorları kıran ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin olduğu Bahar dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. 

Rengin'in Amerika'da yaşayan eski eşi Can Wallece, yeni bölümde hikayeye dahi olacağı konuşuluyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Wallece karakterini  son olarak Kirli Sepeti'nde yer alan tiyatro oyuncusu Fehmi Karaarslan canlandıracak. 

Fehmi Karaarslan, 29 Nisan 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye'de dil eğitimi alan Karaarslan, Lyon Üniversitesi'nde Tiyatro ve Sahne sanatları eğitimi aldı. Bahar dizisinde Rengin'in eski eşi Can Wallece karakterini Fehmi Karaarslan canlandıracak - 1. Resim

Fransa'da pek çok tiyatro oyununda yer aldı. Türkiye'de 2008 yılından itibaren dizi ve filmlerde oynamaya başladı. 

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Siyah Beyaz Aşk ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol aldı.

Dizinin 7. ve son bölümünde babasının kaybıyla yıkılan Rengin, zor günler geçirir. Timur'la Rengin'i sarılırken gören Evren ise ikilinin arasındaki ilişkiden şüphelenir. 

Rengin'in zor günler geçirmesine dayanamayan Parla, yurt dışında yaşayan babasını destek olması için Türkiye'ye çağırır. 

Bu esnada Selim, Parla'ya gerçekleri söylemek üzere yanına gider. Konuşmalarını engellemek için yola çıkan Rengin bölüm sonunda bir trafik kazası geçirir. Bahar dizisinde Rengin'in eski eşi Can Wallece karakterini Fehmi Karaarslan canlandıracak - 2. Resim

Selim ise Parla'ya gerçek babasının Timur olduğunu söyler. 

Bahar, Parla'nın annesinin Rengin olduğunu öğrenir. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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