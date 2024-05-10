Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sinop’ta "Denize atlıyorum" dedikten sonra bisikletiyle denize atlayan genci, çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Dün gece saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde Mustafa Çetin isimli genç "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Denize atlayan genci fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek onu denizden çıkardı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Daha sonra denizden çıkarılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı