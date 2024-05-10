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Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop’ta "Denize atlıyorum" dedikten sonra bisikletiyle denize atlayan genci, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde Mustafa Çetin isimli genç "Denize atlıyorum" diyerek bisikletiyle denize atladı. Denize atlayan genci fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek onu denizden çıkardı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra denizden çıkarılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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