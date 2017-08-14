Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, beraberindeki heyet ile Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.’nin, dünyanın en önemli yatırım fonları arasında yer alan Meridiam’la işbirliğinde gerçekleştirdiği Adana Şehir Hastanesi’nde son kabulü öncesi incelemelerde bulundu.

Hastane yetkilileri tarafından tanıtım filminin izlenmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Müsteşar Prof. Dr. Gümüş, 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi’nde 3 bine yakın personelin istihdam edileceğini söyledi. Gümüş, “Bölge itibariyle bölgenin en büyük hastanesi olacak. Hemen hemen tüm odaları nitelikli, tekli, vatandaşlarımızın koğuş niteliğinde kalmayacağı bir hastane olacak. Otoparkıyla, fiziki mekanlarıyla vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti verecek bu hastane. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayallerinde projeler şehir hastaneleri. Bu daha dördüncüsü, daha geriye 26 tane gelecek” diye konuştu.

Uluslararası hasta hizmetlerinin de olacağı departmanların hastane içerisinde yer alacağını belirten Gümüş, hastanenin 1.2 milyar liraya mal olduğunu ve 25 yıl boyunca bakımlarının hastaneyi yapan firma tarafından karşılanacağını aktardı.

Adana Şehir Hastanesi için yapılan otoyol kavşaklarının açılışa hazır olacağını kaydeden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Dört kollu kavşak yapılacak buraya. Üç kolu açılışa kadar tamamlanacak diğer kavşak ise açılıştan sonra yapılacak” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK GÜVENLİKLİ ADLİ PSİKİYATRİ MERKEZİ”

Eylül ayı ortalarında açılacak olan Adana Şehir Hastanesi’nin Türkiye’de dördüncü olduğunu ve açılan hastaneler arasında en büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Gümüş, “Deprem izolatörü açısından çok önemli bir hastane. Bazı şehir hastanelerimizde deprem izolatörü yapılmadı. Çünkü deprem riski olmayan bölgeleri yaptırmadık. Ayrıca yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezi var. Burada da mahkumlarımızın tedavi edileceği alanlar yapılmıştır. Ayrıca fizik ve tedavi merkezi 150 yataklı yapılmıştır. Komple burası bir sağlık külliyesidir” yorumunda bulundu.

“SMA HASTALARINA UMUT”

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının da ilaçlarının devlet tarafından karşılanacağı haberleri üzerine açıklamalarda bulunan Gümüş, şunları kaydetti:

“SMA hastalarımızla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli incelemeleri yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iletti. Hastalarımız tek tek inceleniyor. Bildiğiniz gibi bilimsel komisyon tarafından da hangi hastaların ne kadar etkin ve ne kadar tedavi olacağı inceleniyor. Ama bütün hastaların ilaçlarına fayda sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu konuyu yakın zamanda tamamlayacak. Hastalar liste olarak onlara ulaştı.”

Konuşmanın ardından Müsteşar Gümüş ve beraberindeki heyet, Adana Şehir Hastanesini inceleyip, işçilerle yemek yedi.