Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından #PakistanZindabad etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek, Türkiye her alanda Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması
14.08.2017 - 15:48 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından #PakistanZindabad etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek, Türkiye her alanda Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,pakistan,
496136 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496136.aspx
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