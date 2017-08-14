Valilikten yapılan açıklamada,"İlimiz 5. Piyade Eğitim Komutanlığında vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Valilikten zehirlenen askerlere ilişkin açıklama
14.08.2017 - 16:03 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas Valiliği 5’inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığında meyve suyundan zehirlendiği iddia edilen 31 asker ile ilgili idari tahkikatın devam ettiğini açıkladı.
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