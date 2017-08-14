Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada,"İlimiz 5. Piyade Eğitim Komutanlığında vatani görevini yapan 31 askerimiz öğlen saatlerinde gastroenterit ve karın ağrısı şikayeti ile Numune Hastanesi Acil Servisine müracaat etmiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucundan mikrobiyolojik bir etkene rastlanmamıştır. Askerlerin tamamı yapılan muayene ve tetkik sonucundan olumsuz bir bulguya rastlanmaması sonucu taburcu edilmiştir. İdari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.